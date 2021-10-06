Hokkaido (Япония): недовольный результатами переговоров прежних премьеров с Россией, Фумио Кисида возвращается к формуле «взять не два, а все четыре острова»

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаHokkaido (Япония): недовольный результатами переговоров прежних премьеров с Россией, Фумио Кисида возвращается к формуле «взять не два, а все четыре острова» Potap1956Жить надо так, чтоб не сказали - помер. Японские СМИ гадают о курсе будущего премьера Кисиды в отношении России.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПЖПрохожий по жизниОбмельчали дипломаты. Работают по принципу: Воровать, так миллион, .... так царицу. Воры были попроще, - работали на себя, а не на публику.Комментировать
Свежие комментарии