В Тверской области стартовал второй день выборов

16 марта в 8:00 начался второй день голосования на выборах президента Российской Федерации. Представительницы ветеранского клуба «Виктория» Надежда Рыкина, Юлия Брусницына и Любовь Кирюшина проголосовали ещё вчера в первой половине дня.