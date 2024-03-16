В Тверской области стартовал второй день выборов

16 марта в 8:00 начался второй день голосования на выборах президента Российской Федерации. Представительницы ветеранского клуба «Виктория» Надежда Рыкина, Юлия Брусницына и Любовь Кирюшина проголосовали ещё вчера в первой половине дня.
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