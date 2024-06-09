Диетолог Бест утверждает, что сосуды становятся рыхлыми из-за бекона с яичницейМногие люди предпочитают употреблять на завтрак жареный бекон, но не задумываются, а полезно ли это.
Назван губительный для сосудов продукт, который многие едят на завтрак
Комментарии
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E
Eugene69072
Диетолог Четыреста Вёрст категорически согласен с точкой зрения диетолога Триста Бест. Но есть одно но. Если так уж хочется вкушать этот "bacon and eggs", то советую одновременно с этим блюдом поедать на завтрак не менее четырёхсот граммов сырой белокочанной капусты, чтобы не обиделись ни уважаемый диетолог Триста Бест ни диетолог Четыреста Вёрст. С уважением, Eugene69072. ))
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