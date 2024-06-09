Назван губительный для сосудов продукт, который многие едят на завтрак

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Eugene69072

Диетолог Четыреста Вёрст категорически согласен с точкой зрения диетолога Триста Бест. Но есть одно но. Если так уж хочется вкушать этот "bacon and eggs", то советую одновременно с этим блюдом поедать на завтрак не менее четырёхсот граммов сырой белокочанной капусты, чтобы не обиделись ни уважаемый диетолог Триста Бест ни диетолог Четыреста Вёрст. С уважением, Eugene69072. ))