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Царьград

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Назван губительный для сосудов продукт, который многие едят на завтрак

Назван губительный для сосудов продукт, который многие едят на завтрак

Диетолог Бест утверждает, что сосуды становятся рыхлыми из-за бекона с яичницейМногие люди предпочитают употреблять на завтрак жареный бекон, но не задумываются, а полезно ли это.

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Комментарии
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Eugene69072
Диетолог Четыреста Вёрст категорически согласен с точкой зрения диетолога Триста Бест. Но есть одно но. Если так уж хочется вкушать этот &quot;bacon and eggs&quot;, то советую одновременно с этим блюдом поедать на завтрак не менее четырёхсот граммов сырой белокочанной капусты, чтобы не обиделись ни уважаемый диетолог  Триста Бест ни диетолог Четыреста Вёрст. С уважением, Eugene69072. ))
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