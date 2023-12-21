В США официально призвали отменить «потерпевший крах» потолок цен на российскую нефть

Анатолий Рябенко

Подобное требование об устранении придуманных цен на российскую нефть давно были бы реализованы если бы Россия хотя бы временно в ответ на эту санкцию прекратила поставки нефтепродуктов странам принявших такую санкцию. Это упущение в работе правительства России, в котором много лиц потворщиков странам санкционирования.