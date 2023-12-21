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В США официально призвали отменить «потерпевший крах» потолок цен на российскую нефть

В США официально призвали отменить «потерпевший крах» потолок цен на российскую нефть

О том, что установленный «Большой семеркой» ценовой предел для российских поставок по морю не работает, первыми заговорили западные СМИ еще несколько месяцев назад.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Подобное требование об устранении придуманных цен на российскую нефть давно были бы реализованы если бы Россия хотя бы временно в ответ на эту санкцию прекратила поставки нефтепродуктов странам принявших такую санкцию. Это  упущение в работе правительства России, в котором много лиц потворщиков странам санкционирования.
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12 час.
Nazim Ярмагомедов
VIVA PUTIN! ADELANTE  RUSIA!
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11 час.
Nikolay Zakharov
Как Вы думаете Путин не знает об этом?
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3 час.

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