О том, что установленный «Большой семеркой» ценовой предел для российских поставок по морю не работает, первыми заговорили западные СМИ еще несколько месяцев назад.
В США официально призвали отменить «потерпевший крах» потолок цен на российскую нефть
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Подобное требование об устранении придуманных цен на российскую нефть давно были бы реализованы если бы Россия хотя бы временно в ответ на эту санкцию прекратила поставки нефтепродуктов странам принявших такую санкцию. Это упущение в работе правительства России, в котором много лиц потворщиков странам санкционирования.
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12 час.
Nazim Ярмагомедов
VIVA PUTIN! ADELANTE RUSIA!
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11 час.
Nikolay Zakharov
Как Вы думаете Путин не знает об этом?
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3 час.
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