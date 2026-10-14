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"Русский Медичи": 185 лет Савве Мамонтову

"Русский Медичи": 185 лет Савве Мамонтову

Советская история несправедливо обошлась с именем Савва. Обычно вспоминали текстильного магната Савву Морозов и "морозовскую стачку" (о финансировании им большевиков старались не говорить).

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