"Русский Медичи": 185 лет Савве Мамонтову

Советская история несправедливо обошлась с именем Савва. Обычно вспоминали текстильного магната Савву Морозов и "морозовскую стачку" (о финансировании им большевиков старались не говорить).
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