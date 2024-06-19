Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    во-первых, указывать будете мамке с папкой ...во-вторых, животное Не равно Человеку! .... а "Германскому недочеловеку...Вы когда-нибудь п...
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  • Халида Мендыбаева
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Вы когда-нибудь пытались представить, что чувствует бездомное животное?

Вы когда-нибудь пытались представить, что чувствует бездомное животное?

БОЛЬ…Прошли бы Вы мимо бездомной кошки или собаки? А если бы Вы были на их месте и никто бы Вам не хотел помочь? А прошёл бы мимо…Многие скажут: «Не сравнивайте людей и животных!».

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Комментарии
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Ингерман Ланская
собачники опять пытаются очеловечить животных...
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3 час.
Халида Мендыбаева
Это не ваша тема. Идите гадить на политические темы. Германскому недочеловеку  не понять боли бездомышей и людей, которые стараются им помочь.
Ответить
52 мин.
Ингерман Ланская
во-первых, указывать будете мамке с папкой ...во-вторых, животное Не равно Человеку! .... а &quot;Германскому недочеловеку&quot; -это к кому обращение?
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32 мин.

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