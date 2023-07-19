Евгений Курылев: Контрактная служба дает возможность поступления в любые высшие учебные заведения

Евгений Владимирович Курылев, председатель Бежецкого межрайонного филиала Тверского регионального отделения общественной организации ветеранов ВДВ и войск специального назначения «Союз десантников России»: — В данный момент наши военнослужащие, находятся на передовой, хочется выразить искреннюю благодарность каждому из вас за то, что живете интересами нашей страны и несёте все тяготы военной службы во благо сохранения мира! За то, что чтите и поддерживаете славные традиции боевого братства — отдельная вам признательность.