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Евгений Курылев: Контрактная служба дает возможность поступления в любые высшие учебные заведения

Евгений Курылев: Контрактная служба дает возможность поступления в любые высшие учебные заведения

Евгений Владимирович Курылев, председатель Бежецкого межрайонного филиала Тверского регионального отделения общественной организации ветеранов ВДВ и войск специального назначения «Союз десантников России»: — В данный момент наши военнослужащие, находятся на передовой, хочется  выразить искреннюю благодарность каждому из вас за то, что живете интересами нашей страны и несёте все тяготы военной службы во благо сохранения мира! За то, что чтите и поддерживаете славные традиции боевого братства — отдельная вам признательность.

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