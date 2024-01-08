И вот опять: пассажирам поезда «Екатеринбург – Челябинск» несколько часов пришлось ехать стоя

Пассажирам рельсового автобуса «Орлан», курсирующего между Челябинском и Екатеринбургом, в очередной раз пришлось провести несколько часов стоя: билетов вновь продали на 3 вагона, а в состав включили всего 2.
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