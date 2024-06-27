Названы три главных риска для россиян в путешествиях

Эксперт по информационной безопасности Роман Бондаренко назвал три главных мошеннических риска, с которыми россияне могут столкнуться при подготовке к путешествию и в самой турпоездке, сообщает сайт Gazeta .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии