Истребитель из "Звездных войн" продан за рекордную сумму

Оригинальная 20-дюймовая модель истребителя X-wing Starfighter, использовавшаяся для создания решающей космической битвы в фильме “Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда” 1977 года, была продана за рекордные 3,135 миллиона долларов на аукционе Heritage в Далласе.