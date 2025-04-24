Politico: Зеленский находится под давлением на Украине из-за мирных переговоров

www.globallookpress.com/Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency Оппозиция на Украине требует, чтобы президент страны Владимир Зеленский прибыл в парламент Незалежной и объяснил депутатам, что на самом деле происходит с мирными переговорами и сделкой по редкоземельным металлам с американской стороной.