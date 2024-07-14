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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Райан Гарсия: «Эминем − сатанист, он всегда был переоценен»

«Эминем − сатанист. Это даже не обсуждается. Я всегда думал, что его переоценивают, но это лишь мое мнение», − написал в соцсетях боксер-полусредневес Райан Гарсия.

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