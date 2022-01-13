Пропорции счастья

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Невоспетые символы советского дизайна

Невоспетые символы советского дизайна

Выдержки из книги, культурологического исследования «Made in Russia: Unsung Icons of Soviet Design» («Сделано в России: Невоспетые символы советского дизайна»), опубликованной под редакцией Майкла Идова с текстом Белы Шаевич и других американских интеллигентов советского происхождения… Некоторые из вещей, описанных в книге, на самом-то деле хорошо известны на Западе, и ассоциируются там с положительной стороной советского производства: русские абсолютно не стыдились отдавать предпочтение прочности перед элегантностью.

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