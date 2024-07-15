Военкор Хайруллин рассказал, отступают ли ВСУ из Часова Яра

ЧАСОВ ЯР, 15 июля, ФедералПресс. Часов Яр остается одной из самых горячих точек на фронте. Военкор Марат Хайруллин рассказал «ФедералПресс», что ВСУ сейчас засели в районе Клещеевки, которая находится в 10 км от Часова Яра.