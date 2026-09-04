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Шведский самолет разведки кружит над Финляндией вблизи России

Шведский самолет разведки кружит над Финляндией вблизи России

Над Финляндией вблизи от российских границ второй день подряд летает самолет радиоэлектронной разведки ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen.

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