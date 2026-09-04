Шведский самолет разведки кружит над Финляндией вблизи России

Над Финляндией вблизи от российских границ второй день подряд летает самолет радиоэлектронной разведки ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen.
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