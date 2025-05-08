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Царьград

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Перемирие нарушено. Прорыв границы, трупы в окопах. Поляки, эстонцы и латыши рванули в Курщину

Перемирие нарушено. Прорыв границы, трупы в окопах. Поляки, эстонцы и латыши рванули в Курщину

8 мая начало действовать объявленное Россией перемирие на фронте. Судя по сообщениям военных телеграм-каналов, оно действительно действует.

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Комментарии
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евгений черкашин
Уничтожайте хохлозаразу и еврогомиков.
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