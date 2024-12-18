Стало известно о завершении расследования дела об убийстве сотрудника МАДИ

Следователи завершили расследование дела об убийстве инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), которое было совершено 31 декабря 2022 года в парке «Зарядье» бойцом ММА Ламбердом Ахьяновым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и переквалифицировали его в теракт.