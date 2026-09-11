Песков: проверка боеготовности армии Белоруссии — чисто национальные мероприятия

Россия и Белоруссия координируют большую часть мероприятий по проверке боевой готовности армий, однако существуют и чисто национальные мероприятия.
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