Захарова высмеяла Кулебу, затянувшегося сигаретой в прямом эфире

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова высмеяла главу украинского МИД Дмитрия Кулебу, который затянулся сигаретой прямо в прямом эфире новостного телемарафона.
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