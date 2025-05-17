Врач Крашкина: цифровая деменция развивается из-за злоупотребления гаджетами

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в беседе с изданием «Известия» объяснила, почему развивается цифровая деменция и как она проявляется.
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