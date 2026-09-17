Журова: я бы пожелала Овечкину здоровья

Депутат Госдумы России, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что пожелала бы форварду «Вашнгтона» Александру Овечкину, которому 17 сентября исполнился 41 год, здоровья, передает «Матч ТВ».
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