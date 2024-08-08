Актер Владимир Крашенинников скончался в возрасте 75 лет

Известный актер театра и телевидения Владимир Крашенинников скончался в возрасте 75 лет. О его смерти сообщила пресс-служба Орловского государственного театра для детей и юношества "Свободное пространство".
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