Катера смерти: что происходит с безопасностью туристов на египетских курортах Ирина ВальковаКазалось бы, привычный отдых в «райском» отеле, тёплое Красное море и семейное купание в специально отведённой зоне.
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