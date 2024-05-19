«Новороссийск должен быть уничтожен» – генерал Кривонос

Украинская армия должна увеличить интенсивность ударов – и уничтожить порт в Новороссийске. Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии