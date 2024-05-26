Экс-советник Соскин указал на причастность Зеленского к покушению на Фицо

Экс-советник второго украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале заявил, что покушение на премьера Словакии Роберта Фицо было совершено из-за позиции главы Украины Владимира Зеленского.
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