В Петербурге скончался актер Владимир Крылов

Он известен по роли в мюзикле «Старик Хоттабыч» В Петербурге скончался советский и российский актёр Владимир Крылов, сыгравший в мюзикле композитора Геннадия Гладкова «Старик Хоттабыч», сообщают «Аргументы и Факты».
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