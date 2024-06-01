НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

65 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Вечная память !Ушел из жизни чле...
  • александр муравьев
    Сколько можно? Да, уважаемая женщина. Но сколько об этом печатают можно подумать что скончался величайший деятель мир...«Она должна была ...
  • А Кудасов
    И что, помогает? Не думаю. Кто любит и знает повадки местных руководителей - "трезвенников" закупились.В Ленобласти сего...

В Петербурге скончался актер Владимир Крылов

В Петербурге скончался актер Владимир Крылов

Он известен по роли в мюзикле «Старик Хоттабыч» В Петербурге скончался советский и российский актёр Владимир Крылов, сыгравший в мюзикле композитора Геннадия Гладкова «Старик Хоттабыч», сообщают «Аргументы и Факты».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх