В Петербурге скончался актер Владимир Крылов

Он известен по роли в мюзикле «Старик Хоттабыч» В Петербурге скончался советский и российский актёр Владимир Крылов, сыгравший в мюзикле композитора Геннадия Гладкова «Старик Хоттабыч», сообщают «Аргументы и Факты».