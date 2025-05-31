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Крушение поезда в Брянской области – возможный крупный теракт накануне нового раунда переговоров по Украине

Крушение поезда в Брянской области – возможный крупный теракт накануне нового раунда переговоров по Украине

В ночь на 1 июня пришло известие о крушении пассажирского поезда в Брянской области.  Уже сообщено о гибели 4 человек и десятках раненых, число жертв впоследствии наверняка увеличится, в Сети появились кадры первых минут после катастрофы, когда слышны детские крики.

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