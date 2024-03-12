Лукашенко снял с должностей послов Белоруссии в ряде стран

ТАСС/БелТА Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должностей послов в Германии, Швеции, Финляндии и Киргизии, говорится в указе, опубликованном на национальном интернет-портале правовой информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии