Боевая работа: как ЗРК «Бук» уничтожает вражеские беспилотники и ракеты

Вражеские беспилотники и ракеты российские бойцы ловят с помощью зенитно-ракетных комплексов «Бук». Система за секунды распознает цель, которая выпущена на расстоянии больше 100 километров и, несмотря на радиоэлектронное подавление, доводит ее до зоны поражения и уничтожает.