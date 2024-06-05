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Боевая работа: как ЗРК «Бук» уничтожает вражеские беспилотники и ракеты

Боевая работа: как ЗРК «Бук» уничтожает вражеские беспилотники и ракеты

Вражеские беспилотники и ракеты российские бойцы ловят с помощью зенитно-ракетных комплексов «Бук». Система за секунды распознает цель, которая выпущена на расстоянии больше 100 километров и, несмотря на радиоэлектронное подавление, доводит ее до зоны поражения и уничтожает.

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