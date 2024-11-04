Народный банк Китая внедряет прямое обратное РЕПО, вливая 500 млрд юаней в банковскую систему

Народный банк Китая, центральный банк страны, в октябре провел первые операции по новому инструменту обратного РЕПО и влил в банковскую систему 500 млрд юаней, расширив свой политический инструментарий и способствуя развитию интернационализированного рынка межбанковских облигаций.
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