Классическая схема с «билетами» обошлась котлашанину в 20 тысяч рублей

Всё началось со знакомства в приложении Новая знакомая заманила парня в театр фиктивной ссылкой. Первый платёж в 5 тысяч якобы «завис», второй ушёл в никуда, а на просьбу о помощи откликнулся фейковый оператор.
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