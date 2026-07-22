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Регион 29

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Классическая схема с «билетами» обошлась котлашанину в 20 тысяч рублей

Классическая схема с «билетами» обошлась котлашанину в 20 тысяч рублей

Всё началось со знакомства в приложении Новая знакомая заманила парня в театр фиктивной ссылкой. Первый платёж в 5 тысяч якобы «завис», второй ушёл в никуда, а на просьбу о помощи откликнулся фейковый оператор.

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