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Регионы России

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Италия и Турция встретятся в 4-м туре Лиги наций УЕФА

Италия и Турция встретятся в 4-м туре Лиги наций УЕФА

В понедельник, 5 октября, состоится матч между сборными Италии и Турции в рамках 4-го тура группы А1 Лиги наций УЕФА сезона 2026/27.

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