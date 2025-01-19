Красноярск ждет реконструкция 69 дворов: где и что сделают

КРАСНОЯРСК, 19 января, ФедералПресс. В 2024 году в Красноярске пройдет модернизация 69 дворов по линии нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», рассказали в пресс-службе регионального правительства.
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