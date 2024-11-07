The Economist: доля дезертиров в ВСУ достигает 20%

Украинцы массово бегут с передовой из-за падения морального духа. Доля дезертиров в Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигает 20%, пишет британский журнал The Economist со ссылкой на источники в украинском генштабе.
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