Реакция - в поступках

Говорят, Дарье Треповой, арестованной по делу о теракте против Владлена Татарского, кто-то передал в СИЗО 20 килограммов соли, исчерпав тем самым месячный лимит на передачи ей.
Популярные статьи
- Глава Генштаба Польши разъяснил почему русских не сломить: "Русские идут вперед до конца – это полностью отличается от западного общества"
- Элита не желает умирать: летчики НАТО массово отказываются от командировок на Украину
- Бахмут сдан. Наступление назначено. После Финляндии начнёт плакать Прибалтика
Свежие комментарии