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Реакция - в поступках

Реакция - в поступках

Говорят, Дарье Треповой, арестованной по делу о теракте против Владлена Татарского, кто-то передал в СИЗО 20 килограммов соли, исчерпав тем самым месячный лимит на передачи ей.

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