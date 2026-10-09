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Германия запасается дешёвыми крылатыми ракетами для ударов по России

Германия запасается дешёвыми крылатыми ракетами для ударов по России

Германия закупит крылатые ракеты для массового применения на поле боя. Об этом сообщает DPA. В публикации отмечается, что эта возможность будет особенно эффективна в сочетании с обычными крылатыми ракетами.

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