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Фальков назвал сроки обучения в вузах по новой модели

Фальков назвал сроки обучения в вузах по новой модели

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Срок обучения после перехода на новую модель высшего образования будет составлять от четырех до шести лет в зависимости от специальности, рассказал 11 октября глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

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