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Татар-информ

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В Казани побит температурный рекорд 1896 года

В Казани побит температурный рекорд 1896 года

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Сегодня, 13 октября, в столице Татарстана оказался обновлен температурный рекорд 130-летней давности.

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