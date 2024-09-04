Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино«Комбинация» 16+ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Режиссер: Никита Власов. В ролях: Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Владимир КанухинДрамеди о легендарной группе 1990-х «Комбинация».
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