Ark Invest приобрела акции Coinbase и Circle на сумму почти $10 млн.

В понедельник Ark Invest купила 54 776 акций Coinbase на сумму около $8 млн. в рамках трех своих биржевых фондов, увеличив позиции после падения акций криптобиржи после публикации отчета о прибыли на прошлой неделе.
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