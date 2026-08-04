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Ark Invest приобрела акции Coinbase и Circle на сумму почти $10 млн.

Ark Invest приобрела акции Coinbase и Circle на сумму почти $10 млн.

В понедельник Ark Invest купила 54 776 акций Coinbase на сумму около $8 млн. в рамках трех своих биржевых фондов, увеличив позиции после падения акций криптобиржи после публикации отчета о прибыли на прошлой неделе.

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