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Мировое обозрение

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В ближайшие полгода военный конфликт завершится? Военные аналитики предсказывают прекращение военной поддержки Украины

В ближайшие полгода военный конфликт завершится? Военные аналитики предсказывают прекращение военной поддержки Украины

В западных СМИ все чаще появляются материалы о возможном будущем Украины.Так, обозреватель турецкой Yeni ŞafakКадир Устюн подчеркивает, что сценарий прекращения западной поддержки Украины стал реалистичнее.

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