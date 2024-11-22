Великобритания толкает США к ускорению гибели Украины – RS

Долго добиваясь позитивного решения по данному вопросу, Лондон быстро последовал за одобрением администрацией Байдена разрешения Украине использовать собственные дальнобойные системы для ударов по России.
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