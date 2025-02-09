Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.
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Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.