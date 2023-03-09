The Bell

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Скандал в ФБК, Фридман с Авеном сдают Альфа-банк и остановка турецкого транзита

Скандал в ФБК, Фридман с Авеном сдают Альфа-банк и остановка турецкого транзита

В российской оппозиционной среде разразился мощный скандал — вероятно, самый громкий с начала войны НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.

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