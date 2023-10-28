Охотники за черметом: Новые вандалы или рыцари постиндустриальной экономики?

Переход на безнал защитит канализационные люки от сборщиков металлолома Сергей Аксенов Фото: Никита Крючков/ ТАСС С 1 октября в России физлица могут получать оплату за сданный металлолом только по безналичному расчету.
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