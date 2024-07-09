Сама на себя не похожа: дочь Заворотнюк впервые показала, как болезнь изменила внешность Анастасии. Фото

В 2019 году у Анастасии Заворотнюк, звезды сериала «Моя прекрасная няня», был диагностирован рак. С тех пор актриса практически исчезла из поля зрения общественности, так как ее семья старалась оградить ее от внимания СМИ.
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