Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Пришла беда откуда не ждали Российские проститутки пообещали не повышать цены на свои услуги из-за роста курса доллара.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Пришла беда откуда не ждали Российские проститутки пообещали не повышать цены на свои услуги из-за роста курса доллара.
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