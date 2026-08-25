Техноград примет "Ночь пожирателей рекламы" 22 сентября

22 сентября на ВДНХ в рамках "Бизнес Форс Форума 2026" впервые пройдет "Ночь пожирателей рекламы". Мероприятие соберет 150 спикеров, включая маркетологов и бизнес-консультантов, и покажет видеоролики, созданные с использованием ИИ.
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