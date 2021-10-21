В Скопинском районе мужчину оштрафовали за нарушение масочного режима

Инцидент 5 октября в отделении одного из банков. Мужчина не надел в помещении маску и перчатки. Тем самым он «не выполнил свою обязанность по использованию в местах массового пребывания людей в закрытых помещениях средств индивидуальной защиты».
Инцидент 5 октября в отделении одного из банков. Мужчина не надел в помещении маску и перчатки. Тем самым он «не выполнил свою обязанность по использованию в местах массового пребывания людей в закрытых помещениях средств индивидуальной защиты».
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