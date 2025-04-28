Влитая пара: безэкипажные катера вооружат дронами «Скворец-ВМФ»

Дрон «Скворец-ВМФ» модернизируют для использования с безэкипажных катеров (БЭК). Объединенные в единый комплекс БЭКи и ударные БПЛА можно будет применять при нанесении скрытных ударов по прибрежным военным объектам, а также для организации засад на морских коммуникациях.
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