Влитая пара: безэкипажные катера вооружат дронами «Скворец-ВМФ»

Дрон «Скворец-ВМФ» модернизируют для использования с безэкипажных катеров (БЭК). Объединенные в единый комплекс БЭКи и ударные БПЛА можно будет применять при нанесении скрытных ударов по прибрежным военным объектам, а также для организации засад на морских коммуникациях.